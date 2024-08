De GP van Nederland in Zandvoort: 300.000 bezoekers, plensbuien en bijzondere bochten

De GP van Nederland bij de NOS

Alle actie van de GP van Nederland is vanaf donderdag vier dagen te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app.

Zaterdagavond is er een samenvatting van de kwalificatie te zien op NPO1, NOS.nl en in de app. De voorbeschouwing van de race van zondag begint om 13.30 uur. De start van de race is om 15.00 uur, en de volledige race is live te zien op NPO1, NOS.nl en in de app.

De race is ook te volgen via NPO Radio 1.