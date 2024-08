'Boetes vakantieverhuur Amsterdam kunnen burgers in geldproblemen brengen'

De gemeente Amsterdam legt te hoge boetes op aan mensen die zich niet houden aan de regels voor vakantieverhuur van woningen. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, bepaald.

Volgens de rechter kunnen de boetes "ernstige financiële problemen" veroorzaken en staan de bedragen niet in verhouding tot de ernst van de overtreding. "Het gevolg hiervan is dat burgers die soms onbewust of per ongeluk of slechts een enkele maal een regel overtreden, steeds direct geconfronteerd worden met een hoge boete", schrijft de Raad van State.

Streng beleid

Amsterdam voert sinds een aantal jaar een streng beleid tegen de verhuur van woningen aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb. Aanleiding daarvoor was de aanhoudende overlast in de stad door grote aantallen toeristen. Ook droeg de ongecontroleerde vakantieverhuur van woningen bij aan de stijgende huizenprijzen.

Nu is het in de hoofdstad nog maximaal dertig dagen per jaar toegestaan om een huis te verhuren. Ook mag een woning aan maximaal vier toeristen worden verhuurd en geldt er een vergunningsplicht. De gemeente Amsterdam zegt boetes tot 21.750 euro op te leggen aan overtreders.

Vijf toeristen

De zaak bij de Raad van State was aangespannen door een vrouw die haar woning had verhuurd aan vijf toeristen, terwijl er een maximum geldt van vier. Ze kreeg van de gemeente een boete van 11.600 euro, die later door de rechter werd verlaagd tot 8700 euro.

Maar ook die boete is te hoog, oordeelt de Raad van State. Daarnaast had de gemeente onderscheid moeten maken tussen boetes voor bedrijfsmatige verhuur en verhuur door particulieren. Volgens de rechter is een boete van 2900 euro, een kwart van het oorspronkelijke bedrag, "passend en geboden" bij de overtreding.

Terug naar tekentafel

Het is nu aan de gemeenteraad van Amsterdam om een eerlijker beleid op te stellen. De gemeente zegt "kennis te hebben genomen van de uitspraak en deze verder te gaan bestuderen".

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State de gemeente Amsterdam op de vingers tikt over het vakantieverhuurbeleid. Een verbod op vakantieverhuur in het centrum van de stad werd vorig jaar illegaal verklaard.