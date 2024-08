Medewerker schiet drie collega's dood op school Bosnië

Bij een schietincident op een middelbare school in Bosnië en Herzegovina zijn drie medewerkers om het leven gekomen. Een collega opende het vuur op een school in de plaats Sanski Most, zo'n 250 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Sarajevo.

De man zou hebben geschoten op medewerkers die op dat moment aan het vergaderen waren. Lokale media melden op basis van de autoriteiten dat een secretaresse, een directeur en een lerares Engels om het leven zijn gekomen.

De schutter zou vervolgens hebben geprobeerd om een einde aan zijn leven te maken, maar raakte daarbij zwaargewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om de conciërge van de school. Volgens een regionale tv-zender had de man onenigheid met de leiding van de school.

Meer details zijn nog niet bekend. Op het moment van de schietpartij werden geen lessen gegeven. Scholen in het land zijn vanwege de zomervakantie nog steeds gesloten voor leerlingen.