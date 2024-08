Nederlander (29) omgekomen bij vliegtuigongeluk Malawi

Bij het ongeluk met een vliegtuigje in Malawi gisteren is een Nederlander van 29 jaar om het leven gekomen. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man woonde in het buitenland, maar uit privacyoverwegingen meldt het ministerie niet om welk land het gaat.

Het was al bekend dat een Nederlandse vrouw het ongeluk heeft overleefd. Ze verkeert niet in levensgevaar, zegt een woordvoerder. Haar leeftijd en woonplaats zijn niet bekendgemaakt. Ook zegt het ministerie niets over de relatie tussen de twee.

Bij het ongeluk in het Afrikaanse land is volgens lokale media ook de piloot om het leven gekomen. Het ministerie weet niets over de identiteit van deze persoon. "Wij hebben alleen informatie over Nederlandse betrokkenen", aldus de woordvoerder. Media in Malawi spreken over drie inzittenden van buitenlandse afkomst.

Uit water gered

Het vliegtuigje was onderweg van de stad Nkhotakota naar de stad Liwonde, een vlucht die ruim een uur duurt. Volgens lokale autoriteiten stortte het toestel in ondiep water neer vlak bij de oever van het Malawimeer. Vissers redden de vrouw uit het water en brachten haar naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeluk met de Cessna C210 is nog niets bekend.