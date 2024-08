Paulien Cornelisse annuleert theatertour vanwege kankerdiagnose

Paulien Cornelisse heeft haar nieuwe theatervoorstelling in zijn geheel geschrapt omdat bij haar kanker is geconstateerd. Dat meldt de cabaretière en schrijfster op haar Instagramaccount.

"Ik word inmiddels behandeld door heel erg goede artsen en verpleegkundigen. Het is allemaal zwaar, maar mijn gezin en ik krijgen veel hulp van onze lieve vrienden en familie", schrijft Cornelisse (48).

Ze zou het komende jaar op tournee gaan met haar nieuwe voorstelling Komma. Cornelisse roept mensen op om naar een voorstelling te gaan van een cabaretier die ze nog niet kennen. "Want dankzij de mensen die naar mij kwamen kijken toen ik net begon, kon ik mijn vak leren. Dus laat je verrassen door een onbekende naam! Ik richt mij ondertussen op herstel en zoek de rust op met mijn gezin." Mensen die al een kaartje hadden besteld voor haar nieuwe voorstelling, kunnen hun geld terugkrijgen.

Vanaf september is ze "zolang het gaat" wel weer op de voorpagina van de Volkskrant te vinden. Ook haar nieuwe boek De verwarde cavia terug op kantoor zal volgens planning verschijnen.

Taal is zeg maar echt mijn ding

In 2008 ging haar eerste cabaretprogramma Dagbraken in première, waarvoor ze werd onderscheiden met de Neerlands Hoop-cabaretprijs. Als schrijver brak ze een jaar later door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding, waarin ze op vermakelijke manier schrijft over het dagelijks gebruik van de Nederlandse taal.

In 2016 verscheen haar fictiedebuut: De verwarde cavia, over een cavia die op kantoor werkt. Twee jaar later maakte ze voor de VPRO de televisieserie Tokidoki over Japan, waar ze enige tijd woonde.

Het afgelopen jaar woonde Cornelisse met haar gezin in Sheffield in Groot-Brittannië waar ze een project deed met studenten Neerlandistiek van de Sheffield University.

Als columniste schreef ze tien jaar lang voor NRC Next en NRC en sinds 2018 drie dagen per week voor de Volkskrant.

Schildklierkanker

Het is niet de eerste keer dat Cornelisse de diagnose kanker krijgt. In 2021 kreeg ze na een tv-optreden in de talkshow Jinek een mail van een chirurg die zei dat ze naar een plek in haar nek moest laten kijken. Haar huisarts stuurde haar direct door naar het ziekenhuis, waar schildklierkanker werd geconstateerd.

Een operatie was nodig, waarbij haar halve schildklier werd verwijderd. Een week na de operatie kreeg ze een verrassend belletje, vertelde ze later in een interview met het AD. De tumor bleek goedaardig te zijn. "En ik dacht huh. Het was een halfjaar met alleen maar 'huh-gevoelens'. Dus het had helemaal niet gehoeven? Toen zei de arts terecht: 'De enige manier om daarachter te komen, is opereren.'"