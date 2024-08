Rusland: 45 Oekraïense drones uit de lucht geschoten, 11 bij Moskou

Ruslandcorrespondent Geert Groot-Koerkamp:

"Het aantal van 45 drones is best massaal. De reikwijdte ervan tot aan de hoofdstad is niet meer zo vaak voorgekomen de laatste tijd.

Er is een tijd geweest dat er in Moskou wekenlang geregeld aanvallen waren en dan waren er ook altijd problemen met het vliegverkeer. Ook vannacht is het vliegverkeer op drie vliegvelden ten zuidwesten van Moskou stilgelegd. Acht vliegtuigen hebben moeten uitwijken naar andere vliegvelden.

Moskou is een enorm grote stad, met zo'n 12 tot 13 miljoen inwoners. Het is dus echt een speldenprik. 99 procent van de mensen heeft er waarschijnlijk helemaal niets van gemerkt. Het zorgt natuurlijk wel voor onrust bij de mensen die een drone horen en zien overvliegen en niet weten waar die gaat neerkomen. Maar de Russen wakker schudden dat er een oorlog gaande is, zal hierdoor waarschijnlijk niet gebeuren.

Dat zal ook niet het hoofddoel zijn van die aanvallen. Er worden vaak doelen getroffen, zoals opslagplaatsen voor olie, soms ook militaire vliegvelden. Dus door met grote aantallen drones naar Rusland te vliegen is de hoop dat een aantal van die drones toch hun doel zullen bereiken."