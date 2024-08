Bus met pelgrims verongelukt in Iran, zeker 28 doden

Bij een busongeluk afgelopen nacht in Iran zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Dat melden staatsmedia in het land. Ook zijn minstens 23 mensen gewond geraakt. In de bus zaten tientallen sjiieten uit Pakistan, die op pelgrimstocht naar Irak gingen.

Het ongeluk gebeurde in het midden van Iran in de provincie Yazd, die ongeveer 500 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Teheran ligt. Volgens de lokale autoriteiten hadden de remmen van de bus het begeven. Ook zou de buschauffeur niet goed hebben opgelet. De staatstelevisie toont beelden van de bus, die ondersteboven op de snelweg ligt.

Er waren 51 mensen aan boord van de bus op het moment van de crash. Zeker 14 van de 23 gewonden zijn er ernstig aan toe, meldt de politie. Volgens media in Pakistan komen alle inzittenden uit de zuidelijke Pakistaanse provincie Sindh.

Persbureau AP meldt dat er jaarlijks zo'n 17.000 doden vallen in het verkeer in Iran. Dat komt onder meer door onveilige voertuigen, hulpdiensten die te laat komen vanwege plattelandsgebieden en het gebrek aan verkeersregels.

Pelgrimstocht

De inzittenden van de bus waren onderweg naar Karbala in Irak, waar jaarlijks miljoenen mensen komen vanwege Arbaeen. Dat is de heiligste dag voor sjiieten.

Het markeert het einde van een veertigdaagse rouwperiode, waarbij de moord op Imam Hoessein, de kleinzoon van profeet Mohammed, wordt herdacht. Hoessein werd in het jaar 680 onthoofd door zijn tegenstander Yazid. Voor sjiieten is het een van de belangrijkste momenten uit de islamitische geschiedenis.