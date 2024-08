Hartono wint Nederlands onderonsje in kwalificatie US Open, Brouwer strandt

Eerder al verloor Tim van Rijthoven zijn partij in de eerste ronde. Jesper de Jong is de enige Nederlandse man nog in het kwalificatietoernooi. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Kazach Denis Jevsejev.

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus zijn rechtstreeks tot het hoofdschema toegelaten in New York.