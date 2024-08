Schipper uit Friesland redt gewonden en baby bij Sicilië: 'Je doet wat nodig is'

Schipper Karsten Börner uit Friesland heeft maandag eerste hulp verleend toen een luxe zeiljacht in zwaar weer omsloeg en zonk bij Sicilië. Hij lag vlakbij met zijn eigen tweemaster en wist met een bootje een aantal zwaargewonden en een baby veilig aan land te brengen.

"Het was traumatisch", vertelt Börner aan Omrop Fryslân. "Maar op dat moment denk je niet na, dan doe je gewoon wat nodig is."

Het zeiljacht, de Bayesian, zonk maandag bij de haven van Porticello, ten oosten van Palermo. In het gebied woedde een zware storm met veel windstoten. Van de 22 opvarenden zijn er 15 gered. Eén persoon kwam om het leven en zes anderen worden nog vermist.

Kapitein Börner is van origine Duitser maar woont al jaren in het Friese Lemmer en organiseert zeilreizen met zijn schip Sir Robert Baden Powell. De laatste jaren vaart hij vooral over de Middellandse Zee. Maandag lag hij voor anker bij Porticello.

Windkracht 12

"De weersverwachting was onder meer onweersbuien en dat pakt in de Middellandse Zee soms raar uit", aldus Börner. Hij was vroeg uit bed. "We waren er een beetje op voorbereid. Tussen 04.00 en 05.00 uur begon het te waaien. Ik denk dat het windkracht 12 was."

Er ontstond een zogenoemde waterhoos, vertelt de schipper. "Heel erg sterk en intensief. We hadden alle moeite om het schip met motor erbij en anker op zijn plek te houden. Het jacht lag achter ons. We hebben af en toe eens gekeken waar ze waren. Op een gegeven moment was het verdwenen."

Toen Börner zag dat het schip ook van de radar verdwenen was, wist hij dat het foute boel was. "Een van de gasten aan boord zag een rode vuurpijl. Een moment later zag ik die ook en ben ik samen met mijn stuurman in de tender, de bijboot, gestapt en die kant op gegaan. We vonden een reddingsvlot met vijftien mensen erin, vier zwaargewonden en ook nog een baby."

Water te warm

Hij heeft de mensen overgebracht naar zijn boot en ze daar eten, drinken en droge kleren gegeven. Intussen werd de Italiaanse kustwacht gealarmeerd. "Na een tijdje kwam de kustwacht de zwaargewonden ophalen, om ze naar de ambulance op de wal te brengen."

Zo'n waterhoos komt niet vaak voor, vertelt Börner. "Het is echt bijzonder. Het komt doordat het water veel te warm is. Het Middellandse Zeewater is hier tegenwoordig boven de 32 graden, dat is 5 graden te warm."

Het luxe zeiljacht ligt nu 50 meter onder water. De autoriteiten vermoeden dat het uit balans is geraakt toen de mast knapte door de harde wind. De Italiaanse hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar de vermiste opvarenden.

Börners schip is er goed van afgekomen en heeft alleen wat kleine schade opgelopen. "Een paar kleine dingetjes en een zonnetent was kapot, verder niets."