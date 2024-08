Geen bewijs tegen Nederlanders voor ontvoeringspoging Belgische minister in 2022

Justitie in België heeft niet genoeg bewijs om zes Nederlanders te linken aan een poging tot ontvoering in 2022 van toenmalig minister Van Quickenborne van Justitie. Dat heeft het Federaal Parket (het OM in België) bevestigd aan Vlaamse media.

In september 2022 werden vier Nederlanders in de regio Den Haag opgepakt vanwege dreiging rond de toenmalig minister. Belgische media schreven dat het ging om een mislukte poging tot ontvoering.

De verdachten zouden uit het drugsmilieu komen en Van Quickenborne uit zijn woning in Kortrijk hebben willen ontvoeren. Zo werd er een auto met Nederlands kenteken gevonden met onder meer snelbinders, zware wapens en flessen benzine in de kofferbak. De minister en zijn gezin werden ondergebracht in een safehouse.

In verklaringen aan de politie zeiden de vier niets te weten van een ontvoeringsplan. Een verdachte verklaarde niet te weten wat er in de auto zat toen hij die achterliet bij de woning van de minister. Hij zou 500 euro hebben gekregen om het voertuig naar Kortrijk te brengen. De andere drie houden vol dat ze op stap wilden gaan in Antwerpen, op zo'n 100 kilometer van Kortrijk. Waarom ze bij de woning van de minister stonden, kunnen ze niet uitleggen.

Later werden nog twee verdachten aangehouden. Justitie vermoedt dat het om de opdrachtgevers gaat, maar kan dat niet hardmaken. Het Federaal Parket zegt in Het Nieuwsblad dat de verdachten nu alleen nog kunnen worden vervolgd voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Aanpak drugscriminaliteit

De liberaal Van Quickenborne (Open Vld) was tussen 2020 en 2023 minister van Justitie in België. Tijdens zijn termijn voerde hij de strijd op tegen drugscriminelen. Hij sloot verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten om drugsbazen die zich daar schuilhouden op te kunnen pakken en vermogens af te kunnen nemen.

Ook zijn er honderden aanhoudingen verricht nadat de opsporingsdiensten gekraakte berichten die criminelen naar elkaar stuurden hadden weten te onderscheppen. Dat onderzoek leidde ook in Nederland tot arrestaties.