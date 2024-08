Wekdienst 21/08: Kabinet bijeen voor eerste begrotingsraad • Tim Walz officieel kandidaat-vicepresident VS

Goedemorgen! Het kabinet komt vandaag samen in het Catshuis voor de eerste begrotingsraad over de miljoenennota, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. In de Verenigde Staten houdt kandidaat-vicepresident Tim Walz een toespraak op de Democratische Nationale Conventie.

Eerst het weer: vandaag waait het matig tot vrij krachtig uit het westen. Vooral in het noorden valt een bui en de maxima liggen tussen 19 en 21 graden.