'Nederland te afhankelijk van Rusland voor nucleaire medicijnen'

Nederlandse medici en farmaceutische bedrijven zijn ongerust over de Europese afhankelijkheid van de Russische nucleaire sector. Voor bepaalde behandelingen met radioactieve geneesmiddelen zijn bewerkte grondstoffen nodig die vrijwel alleen in Rusland gemaakt worden. Dat geldt onder meer voor de behandeling van prostaatkanker.

Radioactieve stoffen worden steeds vaker gebruikt in ziekenhuizen, zowel voor onderzoek als voor de behandeling van verschillende soorten kanker.

Honderden patiënten in Nederland

"Met de stof Lutetium-177 kunnen we bijvoorbeeld een geneesmiddel maken om uitgezaaide prostaatkanker te behandelen", vertelt Wim Oyen, hoogleraar nucleaire geneeskunde in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde.

Enkele honderden patiënten per jaar krijgen de behandeling nu in de laatste fase van hun ziekte. "Het verlengt hun leven met zo'n vier maanden", zegt Oyen. "En misschien nog belangrijker: het maakt de kwaliteit van leven in die maanden veel beter."

Verwacht wordt dat het middel in de komende jaren in veel meer ziekenhuizen wordt gebruikt, en dat het misschien ook al in een eerder stadium van de ziekte helpt. "En dan ga je het inzetten bij vele duizenden patiënten."

Reactor in Petten

Nederland is wereldwijd een belangrijke producent van medische isotopen, zoals de radioactieve stoffen genoemd worden. Rond de reactor in Petten zitten enkele farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen van Lutetium-177 maken. Zij produceren niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen, waar het gebruik al veel wijdverspreider is.

Wie Lutetium-177 wil maken, kan echter niet om Rusland heen. De nucleaire stof is te verkrijgen door het zeldzame aardmetaal Ytterbium te verrijken en dat gebeurt vrijwel alleen in Rusland.