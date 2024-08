'Sporters die betrapt gaan worden op doping, zullen wijzen naar zaak-Sinner'

De positieve dopingtests van Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereldranglijst, hebben veel stof doen opwaaien in de tenniswereld. Het uitblijven van een schorsing riep vragen op, sommige professionele tennissers reageerden verontwaardigd en spijkerhard voor de Italiaan.

Ook sportrechtadvocaat Dolf Segaar verdiepte zich in de zaak. Hij is verbaasd over uitspraken van bijvoorbeeld Nick Kyrgios, die het vrijuit gaan van tenniscollega Sinner "belachelijk" noemde en zijn collega toebeet dat hij "er twee jaar uit zou moeten liggen. Of het nu per ongeluk was of gepland."

"Kyrgios kent de omstandigheden van dit geval onvoldoende", concludeert Segaar in Langs de Lijn En Omstreken op Radio 1.

'Bijzonder verhaal'

Segaar is gespecialiseerd in dopingzaken en had onder meer succes als advocaat van Ajax-keeper André Onana. Diens straf werd fors verlaagd na een positieve test voor een middel dat hij via een pilletje van zijn vrouw per ongeluk zou hebben binnengekregen.

De verklaring waarmee de 23-jarige Italiaan uiteindelijk met succes werd vrijgepleit, noemt Segaar "een bijzonder verhaal". De masseur van de tennisser had een slecht genezende snee in zijn vinger en behandelde die met een spray, geleend van Sinners fitnesstrainer.