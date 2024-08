Acht spelers wisselen, is dat wel zo'n goed idee van Ajax-trainer Farioli?

Maar juist het inslijpen van die opbouw en het systeem werkt niet bevorderlijk bij zoveel gehussel, zegt oud-trainer Foppe de Haan (81). "Dan raken ze nooit echt helemaal aan elkaar gewend."

Verbeek: "Bergwijn en Berghuis op de flanken is toch even wat anders dan Godts en Traoré. Dan haal je ze er gewoon in de 60ste minuut af. Of in de rust van mijn part. Maar dan sta je als het goed is tegen die tijd wel met 2-0 voor."

Allemachtig

"Het is voor mij ontzettend moeilijk om te beoordelen hoe goed de conditie van de spelers van Ajax is", zegt inspanningsfysioloog Adrie van Diemen. "Maar allemachtig, acht spelers, dat is nogal wat. Kennelijk schat Farioli de fysieke fitheid zo matig in dat hij zegt: met andere, frisse voetballers lukt het beter om de tactiek uit te voeren."

"Voetballen geeft een enorme aanslag op het lichaam", zegt Van Diemen. "Veel meer dan bijvoorbeeld het wielrennen. Er ontstaat meer spierschade. Daarom is drie keer in de week een voetbalwedstrijd gewoon veel. Wat kun je dan nog doen aan training? Je hebt gespeeld, moet een dagje bijkomen, en de volgende dag is het alweer zo ver."

Van Diemen haalt als voorbeeld een groep schaatsers aan die hij in het verleden begeleidde. "Ze trainden ongelooflijk hard in aanloop naar het seizoen, maar uit tests bleken ze in de loop van het jaar conditioneel minder goed te worden. Vanwege al die schaatswedstrijden. Wij adviseerden daarom om af en toe wedstrijden over te slaan."