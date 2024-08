Zeker 20 doden en honderden vermisten na zinken schip in Congo

In Congo zijn zeker 20 mensen omgekomen toen de boot waarop ze voeren op een ander schip botste en zonk. Ruim veertig mensen konden uit het water worden gered, maar naar honderden mensen wordt nog gezocht.

Het schip met aan boord naar schatting 300 passagiers was in het donker onderweg op de Lukenie-rivier en raakte een duwbak die deels was gezonken. Lokale autoriteiten benadrukten na het ongeluk dat het niet is toegestaan om 's nachts te varen op rivieren in Congo. Ze zijn een onderzoek begonnen naar wie verantwoordelijk is voor het ongeluk.

In de Democratische Republiek Congo gebeuren met enige regelmaat ongelukken op het water met vaak vele doden. Afgelopen juni kwamen zeker 80 mensen om het leven toen het schip waarop zij voeren zonk. Het schip vervoerde veel meer mensen dan was toegestaan.