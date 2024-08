Straten onder water en opborrelende putdeksels na hevige regenval in Brabant

Op verschillende plekken in Brabant is wateroverlast ontstaan na hevige regenval in de avond. In onder meer Bergen op Zoom, Rijen en Oisterwijk kwamen straten blank te staan. In Rijen, waar bewoners vaker problemen ondervinden na regenval, moest de brandweer eraan te pas komen.

Op sommige plekken in Brabant viel ruim 35 millimeter regen, meldt Weeronline. Bij het meetstation van Gilze-Rijen werd meer dan 38 millimeter geregistreerd. Gemiddeld valt er in de hele maand augustus bijna 90 millimeter.

Ook in Bergen op Zoom moest de brandweer uitrukken, meldt het Eindhovens Dagblad. Daar waren putdeksels omhoog gestuwd door het water en bij sommige woningen liep het water naar binnen. De politie zette daarop een aantal wegen af. Nadat de brandweer het water had weggepompt waren de getroffen straten in de loop van de avond weer begaanbaar.