Nederlandse vrouw gered na ongeluk met vliegtuigje in Malawi

Een Nederlandse vrouw is gered nadat een klein vliegtuig vanmiddag neerstortte in een meer in Malawi. Dat zegt de minister van Informatie van Malawi, Moses Kumkuyu, in een verklaring.

Volgens de minister stortte het vliegtuigje in ondiep water neer vlakbij de oever van het Malawimeer. Er waren drie mensen aan boord, onder wie de Nederlandse vrouw die het het ongeluk overleefde. Ze werd gered door vissers en is met lichte verwondingen naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar ze wordt verzorgd. Een andere passagier en de piloot zijn nog niet gevonden.

Het luchtvaartuig was onderweg van de stad Nkhotakota naar de stad Liwonde, een vlucht die ruim een uur duurt. Er passen normaal gesproken zes mensen in het Amerikaanse sportvliegtuigje, een Cessna C210.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wie de andere passagier aan boord is.