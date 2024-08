Nabestaande en verdachte van dodelijk ongeluk verslagen voor rechter: 'Wat een verdriet'

De nabestaande vertelde in de rechtbank over het moment dat hij aan zijn kinderen moest vertellen dat hun moeder niet meer leeft: "Het ogenblik dat ik de kids moest zeggen dat hun moeder weg was, dat zie ik elke dag nog langskomen. Die blikken van mijn kinderen, ik kan het echt niet omschrijven. Het was zo intens, die zie ik elke dag terug", zei hij snikkend en met tussenpozen.

Ook de verdachte kwam moeilijk uit zijn woorden: "Ik vind het afschuwelijk, en ik voel de pijn die hij ook voelt. Geloof me maar. Ik moet er ook mee leven, dat is niet makkelijk", zei hij terwijl hij zijn handen voor zij ogen sloeg. Hij benadrukte dat over zijn leven sinds het ongeluk een grauwe sluier hangt. Door concentratieproblemen moest hij stoppen met werken. Ook is hij kribbig en heeft zijn dochter nachtmerries. "Ik heb er gewoon niet zo veel lol meer in", zei hij.

Even viel het stil in de rechtszaal: "Wat een verdriet hè, voor iedereen", doorbrak de rechter de stilte.

Schuldvraag

De vrouw had geen voorrang. Ze had de man voor moeten laten gaan. Maar de zaak draait volgens de officier van justitie over het gedrag van de man. "De vraag is: was het ongeval vermijdbaar? En als meneer zich aan de maximumsnelheid had gehouden, dan is er een grote kans dat er geen botsing was ontstaan, of minder letsel", aldus de officier.

De auto van de vrouw belandde in de sloot: