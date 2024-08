Onrust over 'eetautomaten' in restaurants van zorgcentra: 'Maar past in trend'

"Het past wel in een trend van hoe je met minder mensen voor meer mensen kan zorgen. Of hoe je met minder mensen voor hetzelfde aantal mensen kan zorgen", zegt Luijkx. Ze benadrukt dat dit soort ontwikkelingen niet negatief hoeft uit te pakken. "Het is goed dat hiermee geëxperimenteerd wordt. Maar je moet er wel op letten dat het oplevert wat je wilt." Volgens haar worden soms innovaties ingevoerd in de zorg die "bovenop de rest worden geplakt". Concreet zou dat bij het restaurant kunnen betekenen "dat je in het ergste geval een medewerker extra nodig hebt bij de automaat. Daar moet je alert op zijn."

Hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen aan de Maastricht University Hilde Verbeek maakt zich er vooral zorgen over dat het sociale aspect wegvalt als er automaten of magnetrons worden geplaatst. De zorginstelling zegt met een ontmoetingsplein te komen waar de automaten staan. Maar wat dan wegvalt is dat ouderen zien hoe het eten bereid wordt, stelt Verbeek. "Een automaat met eten straalt niks uit: dat is puur functioneel."

Eten van vroeger

Verbeek noemt als voorbeeld dat mensen iets zien of ruiken dat bereid wordt en dan vertellen over eten van vroeger. Vooral voor mensen met dementie is dat cruciaal, zegt zij. "Zij zijn van anderen afhankelijk om hun dag in te delen omdat zij kampen met verlies van initiatief. Juist dat sociale aspect van samen komen waar eten wordt bereid maakt dat ze over eten gaan praten, dat dingen terugkomen. Dat moet je op bepaalde momenten in de dag doen. Zo'n automaat helpt daar niet bij."

Een bewoner van een van de zorglocaties in Soest zegt tegen RTV Utrecht dat hij zich grote zorgen maakt. "Vroeger was het restaurant nog open van 10.00 uur tot 21.30 uur en kon je er een kop soep krijgen, een steak of een broodje gezond." Dat was al langer niet meer mogelijk, maar nu vreest hij nog verdere verschraling van het aanbod. "En mensen die het bovenste vakje van een automaat willen bereiken hebben altijd hulp nodig. En er zijn mensen die het niet begrijpen."

Silverein erkent dat bewoners moeten wennen. "We beginnen met een testfase om ervaringen op te doen met de zelfbedieningsapparatuur. Het restaurant is dan nog open." De zorginstelling heeft op vijf locaties restaurants. Vanaf begin volgend jaar moeten die allemaal zijn aangepast aan het nieuwe concept.