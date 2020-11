Tekenaar Fokke & Sukke wint Groot Dictee

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1 is bij de prominenten gewonnen door Jean-Marc van Tol. De tekenaar van Fokke & Sukke, die ook historische romans heeft geschreven, maakte zeven fouten.

In het programma De Taalstaat namen tien prominenten het op tegen tien luisteraars. In die laatste groep won Olav van Kessel met twee fouten.

De tekst ging over het coronavirus. Hij was geschreven door taalkundige Wim Daniëls en werd voorgelezen door oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet.

Radiohuis

Het dictee werd vanwege de coronamaatregelen niet uitgezonden vanuit de nieuwe bibliotheek in Utrecht, zoals de bedoeling was, maar vanuit het Radiohuis in Hilversum. De deelnemers speelden, vaak vanuit hun eigen huiskamer, mee via internet.