Man die vrouwen Utrecht belaagde verdacht van poging tot ontvoering en mishandeling

De man die vrijdagavond werd aangehouden voor het belagen van vrouwelijke fietsers in Utrecht, wordt verdacht van twee pogingen tot ontvoering en mishandeling. Mogelijk had de man een seksueel motief, bevestigt het Openbaar Ministerie.

Het OM wil ook "poging tot het plegen van een seksueel misdrijf" aan de verdenking toevoegen. "Dat is het vermoedelijke motief voor het van de fiets trekken van deze vrouwen", aldus de woordvoerder.

De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de verdachte met twee weken verlengd.

Zoektocht

De politie begon vorige week een grote zoekactie, nadat in de nacht van maandag op dinsdag een 19-jarige vrouw van haar fiets was getrokken op de Weg tot de Wetenschap, vlak bij de Universiteit Utrecht in het oosten van de stad.

Toen het slachtoffer vanuit het centrum richting Utrecht Science Park reed, kwam een auto haar tegemoetrijden onder het viaduct van de A27. De bestuurder stapte uit en trok de vrouw van haar fiets, maar zij wist te ontkomen. Enkele dagen eerder was er al een vergelijkbaar incident met een vrouw op een fiets.

Eerder veroordeeld

In het onderzoek verspreidde de politie donderdagavond een foto van de verdachte, nadat agenten hem niet op zijn woonadres hadden aangetroffen. Ook deelde de politie een foto van de auto waarin hij zich verplaatste.

De verdachte werd vrijdagavond aangehouden in de omgeving van station Maastricht. De auto is gevonden in Roermond.

Eerder meldden bronnen aan de NOS dat de man al eerder is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Het gaat om een man over wie het AD in 2015 schreef dat hij een vrouw in een park in Dordrecht had verkracht. Hij had dit ook zelf gefilmd. Hiervoor kreeg hij drie jaar cel en tbs met voorwaarden.