Belg Van Eetvelt juicht te vroeg, Roglic pakt bergetappe en rode trui in Ronde van Spanje

Het duurde even voor een groep vluchters daadwerkelijk de ruimte kreeg van de ploegen van klassementsmannen. Uiteindelijk kregen Bruno Armirail, Sylvain Moniquet, Filippo Zana, Pablo Castrillo en Mikel Bizkarra de zegen om op avontuur te gaan.

Moniquet neemt bergtrui over

Op de Puerto de Cabezabellosa en de Alto de Piornal pakte Moniquet de meeste punten, vijftien in totaal. Zo neemt de Belg van Lotto-Dstny de bergtrui over van Luis Ángel Maté, een van de weinige renners die in de relatief vlakke twee en derde etappe in de kopgroep wilde.

Red Bull-Bora-hansgrohe controleerde de voorsprong van het vijftal, de rest was vooral bezig om de lichaamstemperatuur onder controle te houden. Met temperaturen tegen de veertig graden Celsius waren bidons haast niet om aan te slepen in de valleien van Extremadura.