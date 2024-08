NS verwacht komende half jaar meer overlast en te weinig zitplaatsen

Treinen reden het afgelopen halfjaar nog te vaak niet op tijd en ook in het najaar verwachten de NS en ProRail problemen op het spoor. De spoorwegorganisaties kampen met problemen die vooral veroorzaakt worden door werkzaamheden.

Dat hebben topmannen Wouter Koolmees van de NS en John Voppen van ProRail gezegd tijdens een persgesprek, waarin ze terugblikten en vooruitkeken op de prestaties op het spoor.

De komende tijd staat er groot onderhoud en vernieuwing aan het spoor op het programma bij onder meer Rotterdam, Schiphol en op het traject Tilburg-Boxtel.

HSL-problemen

Ook de problemen op de hogesnelheidslijn HSL zijn voorlopig nog niet opgelost. Bij de aanleg van spoorviaducten zijn fouten gemaakt, waardoor de viaducten niet stevig genoeg zijn. Totdat deze problemen zijn verholpen, mogen treinen soms met maar 80 kilometer per uur over de viaducten, terwijl ze eigenlijk met 300 kilometer per uur over het spoor zouden moeten rijden.

Volgens Voppen heeft dat grote gevolgen voor de dienstregeling, omdat de capaciteit daardoor veel minder is. Van de tien spoorlijnen met de meeste vertraging, zijn er negen aan het hsl-traject verbonden. De trein van Rotterdam naar Amsterdam rijdt in nog geen 60 procent van de gevallen op tijd.

Ook werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute gaan leiden tot problemen in Nederland. De goederentreinen kunnen 20 maanden niet of nauwelijks over de Betuweroute en moeten dus via Venlo of Oldenzaal richting Duitsland. Ook passagierstreinen maken gebruik van deze lijnen, maar deze kunnen door de toename van goederentreinen op dit traject minder rijden.