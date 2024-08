Oekraïense leger remt af in Koersk terwijl Rusland doordrukt in Donbas

Het is verstandig dat Oekraïne een aantal bruggen in de omgeving heeft verwoest, zegt Bolder, om de flanken beter te beschermen. President Zelensky wil niet alleen de Russische krijgsmacht zo veel mogelijk verzwakken, maar ook een "bufferzone creëren op het grondgebied van de agressor."

Maar als Oekraïne die buffer wil handhaven, zal het uitgebreide verdedigingslinies moeten aanleggen en de troepen er houden om het gebied te beschermen. Bolder: "Het is maar de vraag of Oekraïne dat kan en wil. Want als de Russen er met alle macht op inbeuken, moeten je daar uiteindelijk toch weg."

Experts verwachten daarom dat Oekraïne inzet op een gecontroleerde terugtrekking. Op die manier kan maximale schade worden toegebracht aan de Russische tegenstanders. Ook is de hoop van Kyiv dat Rusland op grote schaal troepen weghaalt aan het oostfront, maar dat gebeurt vooralsnog niet.

'Munitie weer op rantsoen'

In de Donbas lijkt de langzame Russische opmars juist versneld. Dat is deels te het gevolg van het gewaagde Koersk-offensief, zegt een anonieme Oekraïense commandant tegen krant Financial Times. Artilleriemunitie is in het oosten weer op rantsoen, meldt de militair, omdat de aanval op Rusland prioriteit heeft. Overigens is Oekraïne al maanden in de verdediging gedrukt in de Donbas, al ver voor de verrassingsaanval.

Gisteren kwam het evacuatiebevel voor de stad Pokrovsk, De 50.000 achtergebleven inwoners moeten de stad verlaten, omdat de Russen naderen. "Deze stad is een soort Amersfoort in de Donbas", zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een knooppunt van treinen en snelwegen en daarom logistiek belangrijk voor het Oekraïense leger."