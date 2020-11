Feyenoorder Bijlow vervangt geblesseerde Cillessen bij Oranje

Jasper Cillessen zal de komende interlands van het Nederlands elftal niet onder de lat staan. De doelman van Valencia is geblesseerd geraakt tijdens een training. Hij heeft een spierblessure in zijn bovenbeen.

Bondscoach Frank de Boer roept Justin Bijlow op als vervanger. Het is voor de 22-jarige Feyenoord-doelman de eerste uitverkiezing voor Oranje. Bijlow maakte deel uit van de voorselectie, maar viel voor de definitieve selectie af.

De doelmannen Marco Bizot (AZ) en Tim Krul (Norwich City) maken ook deel uit van die selectie. Eind oktober voorspelde Feyenoord-trainer Dick Advocaat al een mooie toekomst voor zijn keeper. "Hij heeft de stijl van de keeper van Bayern (Manuel Neuer, red.). Hij is snel, reageert goed en komt zijn goal uit", zei Advocaat. "Hij heeft in principe alles wat een goede keeper nodig heeft."

Spanje, Bosnië en Polen

Het Nederlands elftal speelt woensdag aanstaande in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20:45 uur).

Daarna komt Oranje in actie in twee Nations Leagueduels: Zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam -die wedstrijd begint om 18:00 uur- en woensdag 18 november speelt het Nederlands elftal in Chorzów de uitwedstrijd tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20:45 uur.