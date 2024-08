Grote brand verwoest Kerk in Epe, geen gewonden

In Epe heeft een grote brand gewoed in een kerk. Het vuur is onder controle, maar het pand is grotendeels verwoest, meldt de veiligheidsregio.

De brand woedde in een gereformeerde kerk aan de Beekstraat. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij. De brandweer was massaal aanwezig en probeerde te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar de omgeving.

Al vrij snel was duidelijk dat het dak van de kerk niet meer te redden valt, maar de veiligheidsregio laat nu ook weten dat het hele gebouw als verloren kan worden beschouwd. "Alleen de gemetselde gevels staan nog overeind", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Gelderland.

Instortingsgevaar

Er raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens Omroep Gelderland werden er werkzaamheden verricht in de kerk, maar of er een verband is met de brand moet nog blijken. "Dat wordt allemaal nog onderzocht", zegt de veiligheidsregio.

Omdat het geen monumentaal pand is, is besloten om de kerk te slopen. "De gevels zorgen namelijk voor instortingsgevaar, waardoor we nu niet goed bij de brand kunnen komen." Er is in het gebouw asbest gevonden, maar dat is niet door de brand getroffen. Verder zal het nablussen nog uren duren, aldus de veiligheidsregio.