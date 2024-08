Grote brand in kerk in Epe, dak grotendeels verwoest

In Epe woedt een grote brand in een kerk. De brandweer is massaal aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar de omgeving, meldt de veiligheidsregio.

De brand woedt in een gereformeerde kerk aan de Beekstraat. Volgens Omroep Gelderland slaan de vlammen uit het dak en komt er veel rook vrij. Het dak van de kerk is grotendeels verwoest. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De kerk staat in de bebouwde kom. De veiligheidsregio roept mensen daarom op om niet naar de kerk te komen en om de wegen vrij te houden voor hulpverleners. Verder krijgen omwonenden vanwege de rookoverlast het advies ramen en deuren dicht te houden en eventueel de ventilatie uit te zetten.