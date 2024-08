Partij oud-premier Jacobs wint nipt verkiezingen Sint-Maarten

De verkiezingen op Sint-Maarten zijn nipt gewonnen door de partij van oud-premier Silveria Jacobs. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat haar partij, de National Alliance, 2264 stemmen heeft gekregen. De nummer twee, URSM van de huidige premier Luc Mercelina, kreeg 2230 stemmen.

Het parlement van Sint-Maarten, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, telt 15 zetels. Na de verkiezingen van gisteren zijn er zeven partijen die in het parlement komen. Drie partijen hebben drie zetels behaald. De opkomst is met 60 procent lager dan de vorige keer.

Alles wijst erop dat oud-onderwijzer Jacobs een nieuwe regering mag gaan vormen. Jacobs was al premier van twee regeringen tussen 2019 en 2024.

Beschoten

De verkiezingen kenden een tragische aanloop. In juli werd beginnend politicus Olivier Arrindell beschoten. Zijn vrouw kwam daarbij om het leven. De politicus en zijn dochter raakten gewond.

Het onderzoek naar de aanslag loopt nog, maar volgens Mercelina zijn er geen aanwijzingen dat die politiek gemotiveerd was. Toch waren er veel veiligheidsmaatregelen en patrouilleerden gisteren agenten uit Sint-Maarten, Curaçao, Aruba en de BES-eilanden in de straten van de hoofdstad Philipsburg.

Verder werd er gecontroleerd op wapenbezit en werd het verkeer in de gaten gehouden. De verkiezingsdag is rustig verlopen, er zijn geen grote incidenten gemeld.

De partij van Arrindell, OMC, heeft niet genoeg stemmen voor een zetel gehaald.

Het was de tweede keer binnen een jaar dat de inwoners van Sint-Maarten naar de stembus mochten voor parlementsverkiezingen. Begin mei kreeg het eiland een nieuwe regering die met veel moeite tot stand was gekomen, maar zeventien dagen later was het kabinet al gevallen.