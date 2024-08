Vier gewonden door brand in woning Katwijk

In Katwijk heeft vanochtend een felle brand gewoed in een woning. Vier mensen zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig.

De brand ontstond in een portiekwoning en werd rond 07.45 uur ontdekt. Omliggende woningen werden ontruimd en diverse eenheden van de brandweer werden opgeroepen om mee te helpen blussen. Daarnaast waren ook veel andere hulpdiensten aanwezig, waaronder twee traumahelikopters.

Volgens de veiligheidsregio waren de slachtoffers tijdens de brand in de woning aanwezig. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog wie de zwaargewonden zijn. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de woning zo beschadigd dat die onbewoonbaar is. Volgens een verslaggever van Omroep West ter plaatse was de brand "kort en hevig". Over de oorzaak is nog niets bekend.

In shock

Omwonenden vertellen aan de regionale omroep dat de schrik er in de buurt goed in zit. Ook zagen mensen hoe de vier slachtoffers uit de woning werden gehaald. "Het ging heel snel allemaal. De vlammen schoten uit het raam", zegt een buurvrouw. "Ze waren aardig verbrand en ook een beetje de weg kwijt van de schrik. Ze zijn toen onder de douche gezet om te koelen."

Een man die boven de woning woont waar brand uitbrak, wist op tijd weg te komen. "Ik rook een brandlucht. Ik keek uit mijn slaapkamerraam en de rook sloeg in mijn gezicht.", zegt hij. Voordat hij het pand verliet belde hij aan bij zijn bovenbuurvrouw, die nog sliep. "Ze is slecht ter been, dus die heb ik geholpen."

Buiten zag hij hoe de slachtoffers eraan toe zijn. "Totaal in shock. Met brandwonden. Het was een grote paniekzooi." Hij noemt de bewoners "hele aardige mensen". De gemeente en de woningbouwvereniging gaan voor het viertal op zoek naar een vervangende woning. Onderzocht wordt of de bewoners van omliggende huizen terug naar huis kunnen.