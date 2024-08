Democraten VS willen eenheid uitstralen, maar Gaza-oorlog leidt tot verdeeldheid

Waar sommige demonstranten nog hopen dat Harris een andere koers gaat varen, maakt de wissel van Joe Biden naar Harris voor haar geen verschil. "Er zijn niet veel mensen van mening veranderd door haar. Harris was Bidens vicepresident bij alle beslissingen die hij en het Congres namen over Palestina", verklaart Alharithi. "Zolang een partij door de Israëlische lobby wordt gesteund, krijgt die mijn stem zeker niet."

Invloedrijke rol

Zowel de Democratische als de Republikeinse Partij krijgt veel steun van Israëlische lobbyorganisaties, zoals het American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Ook de Israel American Council (IAC) speelt een invloedrijke rol in de belangenbehartiging voor Israël. Aya Shechter van de IAC schreef in een opiniestuk in The Jerusalem Post: "De IAC zet zich extra in bij de conventie om te zorgen dat de stem van Joden gehoord en beschermd wordt."

Pro-Israël-groepen hebben zich laten gelden door ervoor te zorgen dat verschillende Congresleden die kritisch zijn op Israël bij de voorverkiezingen werden verslagen. Zo stak AIPAC meer dan acht miljoen dollar in de campagne om de herverkiezing van Congreslid Cori Bush uit Missouri te voorkomen, omdat ze zich tegen Amerikaanse financiering van Israël had uitgesproken. Begin deze maand verloor ze de voorverkiezing.

Stemmen op andere partij

Ook in het partijprogramma van de Democraten staat dat de Amerikaanse steun voor Israël vaststaat. De nadruk ligt op het belang van Israël als bondgenoot in het Midden-Oosten. Aan de eis van de demonstranten om een wapenembargo in te stellen tegen het land is geen gehoor gegeven.

Dit is voor Alharithi het bewijs dat Harris weliswaar een iets andere toon aanslaat dan Biden, maar dat ze uiteindelijk hetzelfde beleid zal voeren als de huidige president. Voor haar is er geen verschil tussen de Democraten en de Republikeinen. "Ik heb geen vertrouwen meer in dit tweepartijensysteem. Om echte verandering af te dwingen moeten we stemmen op een andere partij."