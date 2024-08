Alleen racen of ook entertainment? Hendrickx bepaalt wat kijkers zien op GP Zandvoort

Hendrickx geeft leiding aan het hele team dat de live-uitzendingen van de Formule 1 verzorgt. Dat is enerzijds de groep die de world feed verzorgt, het signaal dat de hele wereld overgaat naar nationale zenders. Maar ook de eigen streamingsdienst F1TV valt onder haar verantwoordelijkheid.

Veranderende sport

De F1-productie is nog net geen ruimtevaart. De thuislocatie in het Britse Biggin Hill lijkt meer op het Kennedy Space Center in Florida dan de regie bij een gemiddeld televisiestation. De compound in de F1-paddock is een beleving op zich. Met alle schermen en beveiliging wordt het soms gekscherend het Pentagon genoemd.

F1 is snel en spectaculair, maar het is ook een sport die aan het veranderen is. "In positieve zin", vindt Hendrickx. "Het is niet alleen een racespektakel, maar het heeft nu ook een hoog entertainmentgehalte. Mensen willen zich identificeren met grote en coole merken, ik vind dat er heel wat veranderd is."

Daarmee doelt Hendrickx onder meer op de overname van de sport door Liberty Media. Het Amerikaanse bedrijf kocht de Formule 1 in 2017 van CVC Capitals en topman Bernie Ecclestone, die decennia de F1-scepter zwaaide. "Het is wat internationaler geworden, F1 staat open voor verandering. Het was een gesloten fenomeen, dat is nu anders."

