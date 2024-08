Palen en netten keren eenmalig terug in De Kuip voor Feyenoord-Ajax

Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op 1 september keren de palen en netten voor één keer terug in De Kuip.

Feyenoord laat in een verklaring weten dat het besluit is genomen na het inwinnen van diverse adviezen. De palen en netten komen aan alle vier de zijden van het veld, om te voorkomen dat er voorwerpen gegooid worden.

Palen en netten weggehaald

De Rotterdamse club, die de palen en netten in april 2023 plaatste, haalde de gezichtsbeperkende objecten in de zomer weg. Mede ingegeven door de ongewijzigde regels vanuit de KNVB over het gooien van voorwerpen liet de club in aanloop van dit seizoen al wel weten dat de palen en netten weer terug zouden keren als zich weer incidenten zouden voordoen.

Feyenoord-Ajax wordt volgende week zondag gespeeld, in de vierde speelronde van de eredivisie. De Klassieker begint om 14.30 uur.