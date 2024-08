Vanavond op tv: Rotterdamse politie weer in opspraak • Afscheid van Joe Biden

Politie Rotterdam weer in opspraak

Bij de politie van Rotterdam is sprake van een "sociaal onveilig werkklimaat". Dat meldt NRC op basis van een onafhankelijk onderzoek van de politie. Er zijn al langere tijd klachten over het team in Rotterdam-Centrum waar zo'n 230 agenten werken. De klachten gaan over racisme, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, drankgebruik en buitensporig gewelddadig handelen op straat. Het is niet de eerste keer dat het Rotterdamse korps negatief in het nieuws komt. Wat is er aan de hand?