Tijdritspecialist Markus van Visma-Lease a Bike naar 'pioniersploeg' Lidl-Trek

Riejanne Markus maakt na dit seizoen de overstap van Visma-Lease a Bike naar Lidl-Trek. De Nederlands kampioen tijdrijden heeft een contract getekend tot 2027.

De 29-jarige Markus was sinds 2021 in dienst van Visma-Lease a Bike, voorheen Jumbo-Visma. Daarvoor reed ze voor CCC-Liv. Markus kent een goed seizoen. Naast de nationale tijdrittitel werd ze tweede in de Ronde van Spanje.

Pioniersrol Lidl-Trek

"Jarenlang heb ik hun pioniersrol binnen het vrouwenwielrennen bewonderd, door dezelfde mate van ondersteuning te bieden als aan hun mannenteam", zegt Markus over haar nieuwe ploeg.

Ze wil zich de komende seizoenen met name richten op het klassement in etappekoersen en het uitblinken in tijdritten. "De Europese en wereldkampioenschappen tijdrijden zijn belangrijke doelen voor mij, evenals de Tour de France, de Vuelta a España en de heuvelklassiekers zoals Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, die perfect bij mijn kwaliteiten passen."