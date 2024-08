Voormalig Oranje-aanvoerder en Sparta-icoon Eijkenbroek (84) overleden

Vervolgens werd Eijkenbroek jeugd- en assistent-trainer bij achtereenvolgens Willem II en Sparta. Medio 1980 werd hij assistent van trainer Georg Kessler bij AZ'67. Dat seizoen wonnen de Alkmaarders de landstitel en de beker en werd de UEFA Cup-finale bereikt.

In 1982 werd hij hoofdtrainer bij AZ'67, een seizoen later verhuisde hij naar Roda JC. Later was hij nog een keer trainer in Alkmaar van het inmiddels omgedoopte AZ. Hij sloot zijn trainerscarrière af bij HFC Haarlem in 1990.