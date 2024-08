Duurzaamheidsfondsen ASN stappen uit kledingbedrijven

Consumenten zijn bevattelijk voor de constante stroom aan nieuwe kleding, ziet Lie. "We weten van de schrijnende omstandigheden in fabrieken en de stranden die vol liggen met kledingafval. Toch zijn we geneigd om als we een winkelstraat inlopen nieuwe kleding te kopen."

Wat hem betreft ligt er daarom een taak voor de overheid om negatieve effecten van de kledingindustrie tegen te gaan. In andere landen gebeurt dit ook. Zo wordt in Frankrijk gewerkt aan wetgeving waardoor 'fast fashion'-kledingstukken tot 10 euro per stuk duurder zouden kunnen worden.

Ook Europees wordt gewerkt aan een reeks wetten en regels om de verkoop van grote hoeveelheden goedkope kleding tegen te gaan. Zo wil de EU dat alle kledingstukken vanaf 2027 een digitaal productpaspoort hebben met gedetailleerde informatie over onder meer herkomst en uitstoot. Zo kan de consument een geïnformeerde keuze maken, is de gedachte.