Wekdienst 20/8: Obama spreekt op Democratische Conventie • Chinese premier bezoekt Rusland

Goedemorgen! De Amerikaanse oud-president Obama spreekt de Democratische Conventie in Chicago toe en de vierde etappe in de Ronde van Spanje begint en eindigt in Spanje.

Eerst het weer: in het oosten van het land is het tot ver in de middag vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. In het westen overheerst de bewolking en laat de zon zich slechts af en toe zien. Vooral vanmiddag volgt hier ook af en toe regen. In het westen van het land wordt het 21 of 22 graden.