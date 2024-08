Gewilde Danjuma trefzeker bij gelijkspel Villarreal tegen Atlético Madrid

Arnaut Danjuma staat in de belangstelling van meerdere clubs, maar maandagavond heeft hij zich nog van zijn beste kant laten zien bij Villarreal. In het 2-2 gelijkspel thuis tegen Atlético Madrid maakte Danjuma op mooie wijze de openingstreffer.

De Nederlander werd vorig seizoen nog door Villarreal verhuurd aan Everton, maar dat verblijf was niet succesvol. In de voorbereiding kreeg de behendige aanvaller een nieuwe kans bij de Spaanse club. In de eerste wedstrijd van het seizoen kreeg hij een basisplaats toebedeeld van trainer Marcelino.

Dat vertrouwen werd terugbetaald door de voormalig NEC-aanvaller. Op snelheid en met wat handige kapbewegingen speelde Danjuma zich vrij en schoot hij na iets meer dan een kwartier de 1-0 tegen de touwen.

Doelpuntrijke eerste helft

Maar lang kon Villarreal niet genieten van de voorsprong. Marcos Llorente schoot nog geen twee minuten later de 1-1 binnen. Een doelpuntrijke eerste helft werd daarna vervolgd met een eigen doelpunt van Atlético-middenvelder Koke.

Oud-FC Groningen-aanvaller Alexander Sørloth tekende in de blessuretijd van de eerste helft met een kopbal voor de 2-2.

Mindere tweede helft

Maar de leuke eerste helft kreeg geen vervolg. Villarreal en Atlético Madrid bleven na een tactische tweede helft steken op een 2-2 gelijkspel. Daardoor loopt ook Atlético Madrid, net als stadsgenoot Real, averij op in de eerste speelronde.