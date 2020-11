Wiebes verliest leiderstrui aan Brennauer na tijdrit in Madrid Challenge

De 21-jarige wielrenster verspeelde hem niet aan landgenotes Annemiek van Vleuten of Ellen van Dijk, maar aan Lisa Brennauer. De Duitse titelverdedigster won de nagenoeg vlakke race tegen de klok, met start en finish in Boadilla del Monte, in 12.40.

Lorena Wiebes is haar leiderstrui na de tweede etappe van de Madrid Challenge, een tijdrit over 9,3 kilometer, alweer kwijt.

Daarmee was Brennauer slechts 0.01 sneller dan de Italiaanse renster Elisa Longo-Borghini. Van Dijk werd derde op vier tellen van Brennauer en Van Vleuten gaf 0.08 toe en eindigde als vierde. Wiebes finishte als elfde, op 0.28 van de winnares.

Wereldkampioene Anna van der Breggen en Chantal Blaak, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, zijn er niet bij in Spanje.

Slotrit

Zondag wordt de laatste wedstrijd in de Women's WorldTour afgesloten met een slotrit van 100 kilometer in Madrid. Van Dijk is op de derde plaats de beste Nederlandse wielrenster in het algemeen klassement. Ze heeft een achterstand van dertien seconden op Brennauer.