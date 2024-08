Sabalenka grijpt titel in Cincinnatti na overtuigende zege op Pegula

Aryna Sabalenka heeft met groot vertoon van macht het toernooi van Cincinnati aan haar palmaras toegevoegd. In de finale was de Belarussische te sterk voor thuisfavoriete Jessica Pegula, de nummer zes van de wereld: 6-3, 7-5.

Op het snelle hardcourt van Cincinnati kwamen de mokerslagen van Sabalenka nog harder door dan gebruikelijk. Ze was in sneltreinvaart op weg naar de winst en toen ze op 5-4 in de tweede set voor de titel serveerde, had ze nog slechts vier punten op eigen service ingeleverd.

In de halve finale tegen de Poolse Iga Swiatek (nummer 1 van de wereld) had Sabalenka, de mondiale nummer drie, al tien matchpoints nodig om het duel te beslissen. En ook nu werd ze prompt gebroken. Twee games later was het echter alsnog voorbij.