Cultspits Vardy kopt Leicester naast Tottenham bij terugkeer in Premier League

Tottenham Hotspur en Leicester City hebben de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen besloten met een 1-1 gelijkspel. Het was een vermakelijk duel waarin de Spurs lang de betere waren, maar Leicester City zich in de tweede helft goed herpakte.

Oranje-international Micky van de Ven had een basisplaats en speelde een degelijke wedstrijd waarin hij weinig hoefde in te grijpen, maar ook niets fout deed.

De grote man in het King Power Stadium in Leicester was, zoals in het verleden al zo vaak, Jamie Vardy.

Maddison tegen zijn oude club

Uitgerekend James Maddison, die jarenlang succesvol het middenveld van Leicester City leidde, had een grote rol bij de openingstreffer van Tottenham Hotspur. Met een scherpe voorzet bood hij Pedro Porro een goede mogelijkheid, die de Spanjaard verzilverde met zijn hoofd.

Die goal viel na een half uur spelen en was dik verdiend. De hele eerste helft kwamen de Spurs eigenlijk niet in de problemen en overklasten ze Leicester, dat deze zomer na een jaar afwezigheid terugkeerde in de Premier League.