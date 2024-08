Juventus simpel langs Como bij debuut Fàbregas, Atalanta koploper na ruime zege

Juventus heeft Como en zijn trainer Cesc Fàbregas geen warm welkom gegeven in de Serie A. De ploeg uit Turijn wist thuis met 3-0 te winnen van de promovendus, die voor het eerst in 21 jaar zijn opwachting maakte in de hoogste Italiaanse divisie.

Fàbregas, voormalig topmiddenvelder van Chelsea, Arsenal en Barcelona, was assistent-coach bij Como is dit seizoen voor het eerst trainer op het hoogste niveau. De 37-jarige Spanjaard zal ongetwijfeld op een stunt hebben gehoopt bij de Italiaanse grootmacht, maar dat lukte niet.