Politie plukt dronken voetganger tot drie keer toe van de A4

De politie heeft vannacht tot drie keer toe een dronken voetganger van de snelweg A4 gehaald. Na de derde keer belandde de 45-jarige man uit Hillegom in de cel.

Agenten troffen de man rond 02.30 uur voor het eerst aan. Hij wandelde toen ter hoogte van het Ringvaartaquaduct bij Oude Wetering (ZH). "Hij wilde kennelijk via de snelweg naar huis toe wandelen", aldus de politie op Omroep West. Hoewel de man tegenstribbelde, gaven de politiemensen hem toch een lift naar de dichtstbijzijnde afrit.

Daarmee was het verhaal niet voorbij. Korte tijd later wist de politie te voorkomen dat de man opnieuw een deel van zijn tocht naar huis via de A4 aflegde. De agenten hielden hem staande en gaven tegelijkertijd een aantal tips voor een veilige looproute naar huis. Toch bleek de man even later opnieuw op de A4 te lopen. In overleg met Rijkswaterstaat liet de politie de rijstroken met spoed afzetten (met rode kruizen boven de weg). De man is aangehouden en in de cel gezet.