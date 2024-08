Oekraïne gelast evacuatie van Pokrovsk, weer brug opgeblazen in Rusland

Oekraïne heeft families met kinderen in Pokrovsk en omligggende plaatsen opdracht geven met spoed te vertrekken. De stad ligt in de regio Donetsk.

Russische troepen die de regio in handen proberen te krijgen, zijn de afgelopen dagen snel dichterbij gekomen. Het militair bestuur van Pokrovsk zegt dat ze op 10 kilometer van de stad staan. De regionale gouverneur omschrijft de situatie als "heel moeilijk".

In Pokrovsk komen belangrijke wegen samen. Een deel van de bevolking is al gevlucht, maar er zijn zo'n 50.000 inwoners achtergebleven. Oekraïne wil de stad graag behouden, omdat hij belangrijk is voor de bevoorrading van troepen aan het front in Donetsk.