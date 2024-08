Veel is hetzelfde in Zandvoort, maar spanning is groter dan ooit: 'Marges zijn minimaal'

Rond de Grand Prix in Zandvoort is heel veel hetzelfde gebleven. Met één levensgroot verschil dat het weekend een andere dynamiek kan geven: voor het eerst sinds de GP in 2021 terug op de kalender kwam, is Max Verstappen niet de gedoodverfde winnaar.

Wie snel overprikkeld raakt, moet ook de maandag voor de GP niet op of rond het circuit in de duinen zijn. Het krioelt in Zandvoort zes dagen voor de race van de mensen in hesjes, van de ronkende hijskranen en de rondzoevende buggies.

Over het asfalt waar over zes dagen de coureurs rijden, buigen zich nu mannen met kwasten. Terwijl hun collega's grote banners over de baan hangen, verven zij de kerbstones oranje.

De sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort, Jan Lammers, kijkt van al die drukte allang niet meer op. Na drie grands prix is dit geen routineklus geworden, maar makkelijker dan drie jaar geleden is het allemaal wel.