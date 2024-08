Kan Ajax voor het Nederlands voetbal beter verliezen van Jagiellonia?

Met het oog op die waardevolle coëfficiëntenpunten, die de reden zijn dat PSV én Feyenoord dit jaar zonder kwalificatieduels geplaatst waren voor de Champions League, kan Ajax vermoedelijk beter in de Conference League spelen.

"Als je als gemiddelde club de keuze hebt om in de Champions League, Europa League of Conference League uit te komen, kun je qua coëfficiënten het best zo laag mogelijk spelen", zegt Mackay. "Want tegen zwakkere tegenstanders zul je normaal gesproken vaker winnen."

Er zijn her en der nog wel extra punten te verdienen. Je krijgt voor Champions League-kwalificatie bijvoorbeeld bonuspunten die je niet krijgt in de andere toernooien, maar het belang daarvan moet niet worden overschat.