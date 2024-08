Aanvoerder Gündogan stopt na 82 interlands bij Duitse nationale ploeg

Maar voordat hij aan dat toernooi begon, sloeg de twijfel over de toekomst bij de nationale ploeg al toe. "Ik voelde een zekere vermoeidheid in mijn lichaam en in mijn hoofd. Dat zette mij aan het denken. En het aantal wedstrijden op club- en landenniveau neemt zeker niet af."

Gündogan is niet de eerste speler die afzwaait bij het team van bondscoach Julian Nagelsmann. Eerder stopten middenvelders Toni Kroos en Thomas Müller.

Andere club?

Mogelijk verandert de toekomst voor de Duitser binnenkort nog meer. Volgens The Athletic is Manchester City geïnteresseerd om Gündogan over te nemen van FC Barcelona.

Dat zou een terugkeer naar de Premier League betekenen, waar hij tussen 2016 en 2023 ook al voor City speelde.