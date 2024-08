Talkshowpionier Phil Donahue (88) overleden

De Amerikaanse talkshowpionier Phil Donahue (88) is overleden. Dat is bekendgemaakt in het programma NBC Today, op basis van een verklaring van nabestaanden. Hij overleed gisteren na een langdurig ziekbed.

Donahue begon zijn carrière als productieassistent bij een lokale radiozender in zijn geboorteplaats Cleveland in de staat Ohio. Hij was voor het eerst te horen op de radio toen op een dag de vaste omroeper niet kwam opdagen.

Na klussen bij verschillende radiostations, waar hij onder meer vakbondsleider met criminele banden Jimmy Hoffa interviewde, kreeg Donahue een aanstelling als presentator bij radio- en televisiezender WHIO.

Daar begon hij als presentator van een praatprogramma, waar hij onder anderen de Amerikaanse president John F. Kennedy en mensenrechtenactivist Malcolm X interviewde.

In 1967 verliet de presentator de zender en begon hij het praatprogramma The Phil Donahue Show, in eerste instantie alleen voor de lokale tv. Na drie jaar werd de talkshow ook landelijk uitgezonden.

"Slechts een gast en geen band?"

Donahue groeide uit tot een van de iconen van de talkshowwereld. Hij vernieuwde het genre door in zijn praatprogramma slechts één gast uit te nodigen in een studio waar ook publiek aanwezig was, en geen vaste band. Zelf schreef hij dat overigens vooral toe aan toeval. "De stijl van de show is uit noodzaak en improvisatie ontwikkeld", schreef hij in zijn autobiografie.

De Amerikaan was niet bang om controversiële onderwerpen te bespreken in zijn programma. In zijn eerste uitzending was atheïst Madalyn Morray O'Hair te gast en in uitzendingen besprak hij onder meer thema's als burgerrechten, homoseksualiteit en abortus.

De opzet van Donahues show vond navolging: presentatoren als Oprah Winfrey, Jimmy Carson en Ellen DeGeneres gingen later vergelijkbare programma's gaan presenteren.

20 Emmy's

Zijn programma werd uiteindelijk 29 jaar lang uitgezonden. The Phil Donahue Show viel in totaal twintig keer in de prijzen bij de Emmy Awards, die jaarlijks worden uitgereikt aan makers van de beste televisieprogramma's.

In mei kreeg Donahue van president Biden een presidentiële onderscheiding uitgereikt voor zijn werk.