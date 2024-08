Van Aert wint in rode trui derde etappe Vuelta met machtige sprint

Wout van Aert heeft de derde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Belg van Visma-Lease a Bike, die al in de rode leiderstrui reed, was in de massasprint in Castelo Branco de snelste. Van Aert trok de sprint relatief vroeg aan en liet zich niet meer inhalen.

Kaden Groves, winnaar van etappe 2 na een massasprint, werd nipt tweede.

Het peloton spaarde de benen in deze derde etappe, de laatste van deze Vuelta met een start en finish in Portugal. De hele middag was het boven de 30 graden en morgen staat de eerste serieuze bergetappe op het programma, dus erg hard werd er niet gefietst.