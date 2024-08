Meisjes (12 en 14) verdacht van meerdere brandstichtingen in Alkmaar

De twee meisjes die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar worden verdacht van nog zeker zes andere brandstichtingen. Ze zijn 12 en 14 jaar oud en niet 16 à 17 jaar oud, zoals in het Burgernetbericht stond dat vrijdag werd verspreid.

De meisjes zijn vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De voorlopige hechtenis van de 14-jarige is met veertien dagen verlengd. De 12-jarige is vrijgelaten, maar ze blijft wel verdachte.

Reeks brandstichtingen

Het OM zegt dat het tweetal verdacht wordt van betrokkenheid bij brandstichting op in totaal zeven locaties. De eerste brandstichting was rond 15.00 uur in een bibliotheek in de Gasthuisstraat. Daarna volgden meer brandstichtingen, op een na allemaal in het centrum. De laatste brandstichting was om 19.15 uur in het winkelcentrum in het noorden van Alkmaar.

Bij die laatste brand werd een kledingwinkel verwoest en liepen ook andere bedrijven schade op. De bewoners van appartementen daarboven moesten de nacht elders doorbrengen.

Grote mond

De regionale zender NH deed onderzoek naar het verband tussen de brand in het winkelcentrum en andere branden diezelfde middag en avond in Alkmaar. Daaruit komt naar voren dat de meisjes al vroeg op de dag uit een bibliotheek in Alkmaar-Noord werden gezet. "Ze kwamen met veel lawaai binnen en hadden een grote mond", zegt een medewerker van de bibliotheek tegen NH.

Later liepen ze een andere bibliotheek binnen, in het centrum van Alkmaar. Kort daarna ontdekte een vrijwilliger een brandende hoed op de eerste verdieping. Hij wist het brandje snel te blussen. Daarna zijn er brandjes geweest bij de Grote Kerk, een bioscoop, een McDonald's en een sportwinkel.

De meisjes werden al snel in verband gebracht met de brand in de sportwinkel. De politie vroeg op Burgernet om uit te kijken naar twee tieners van "rond de 16 à 17 jaar oud". Later, na het uitbreken van de brand in het winkelcentrum, werden ze aangehouden.

De brand van vrijdag in het winkelcentrum aan de Europaboulevard: